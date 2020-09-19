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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

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Giriş: 19.09.2020 09:54
Güncelleme:19.09.2020 09:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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