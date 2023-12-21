Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! İzmir'de sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz ve Kıyı Ege için şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu İzmir'den son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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