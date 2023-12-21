21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! İzmir'de sağanak etkili oluyor

Meteorolojiden 7 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! İzmir'de sağanak etkili oluyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2023 08:44
Güncelleme:21.12.2023 08:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz ve Kıyı Ege için şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu İzmir'den son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’yi sağanak ve fırtına vurdu!
ABD’yi sağanak ve fırtına vurdu!
İzmir’de sağanak etkili oluyor
İzmir'de sağanak etkili oluyor
6-7 Şubat depremlerinde halkın imdadına koştular!
6-7 Şubat depremlerinde halkın imdadına koştular!
İstanbul için tehlike hangi boyutta?
İstanbul için tehlike hangi boyutta?
Trafikte öfke şiddete dönüşebilir!
Trafikte öfke şiddete dönüşebilir!
Küçükçekmece’de kulüp başkanına silahlı saldırı
Küçükçekmece'de kulüp başkanına silahlı saldırı
Göz nezlesi salgınına dikkat!
Göz nezlesi salgınına dikkat!
Kars’ta korkutan patlama!
Kars'ta korkutan patlama!
Ambulansla uyuşturucu taşıyan kişiler tutuklandı
Ambulansla uyuşturucu taşıyan kişiler tutuklandı
Pendik’te market soygunu kamerada
Pendik’te market soygunu kamerada
Beyoğlu’da metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı
Beyoğlu’da metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı
Duru bebek kuvözde yandı!
Duru bebek kuvözde yandı!
Daha Fazla Video Göster