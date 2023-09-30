30 Eylül 2023, Cumartesi
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Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! 17 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyarı geliyor. Meteoroloji 17 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi. Son rapora göre, 17 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, bugün ve yarın için İstanbul için kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.