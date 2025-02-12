Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar geliyor! İstanbul’da beyaz alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzeybatı kesiminde bugün 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği bildirildi. Yükseklerde 15 santimetre kar birikintisine neden olması beklenen yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.

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