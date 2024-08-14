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Meteor yağmurunu cep telefonu ile görüntüledi

Meteor yağmurunu cep telefonu ile görüntüledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 11:23
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Mustafa Fatih Irak isminde bir genç meteor yağmurunu cep telefonu ile görüntüledi. Irak, çekimler ile ilgili, "Geçen sene bu zamanlarda meteor yağmurunu seyretmiştim. Bu sene seyretmekle birlikte videosunu da kaydetmeye karar verdim. Güzel ve keyifli bir aktivite herkese tavsiye ederim" diyerek duygularını dile getirdi.
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Meteor yağmurunu cep telefonu ile görüntüledi
Meteor yağmurunu cep telefonu ile görüntüledi
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