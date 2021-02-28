Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti

Türkiye semalarında bir meteor atmosfere girdi. Doğu Karadeniz'de birçok ilde görülen meteoru Trabzonlu genç araç kamerasıyla kaydetti. Büyük heyecan yaşayan Şevki Anıl Koyun görüntünün meteor olayı olduğunu sonradan öğrendi. Şaşkınlığını bakın nasıl anlattı.

Türkiye semalarında bir meteor atmosfere girdi. Doğu Karadeniz'de birçok ilde görülen meteoru Trabzonlu genç araç kamerasıyla kaydetti. Büyük heyecan yaşayan Şevki Anıl Koyun görüntünün meteor olayı olduğunu sonradan öğrendi. Şaşkınlığını bakın nasıl anlattı.