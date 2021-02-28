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Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti

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Giriş: 28.02.2021 10:29
Güncelleme:28.02.2021 10:46
Türkiye semalarında bir meteor atmosfere girdi. Doğu Karadeniz'de birçok ilde görülen meteoru Trabzonlu genç araç kamerasıyla kaydetti. Büyük heyecan yaşayan Şevki Anıl Koyun görüntünün meteor olayı olduğunu sonradan öğrendi. Şaşkınlığını bakın nasıl anlattı.

Türkiye semalarında bir meteor atmosfere girdi. Doğu Karadeniz'de birçok ilde görülen meteoru Trabzonlu genç araç kamerasıyla kaydetti. Büyük heyecan yaşayan Şevki Anıl Koyun görüntünün meteor olayı olduğunu sonradan öğrendi. Şaşkınlığını bakın nasıl anlattı.

Geceyi gündüz gibi aydınlattı! Karadenizde... GECEYİ GÜNDÜZ GİBİ AYDINLATTI! KARADENİZ'DE...

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Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti
Meteor olayını Trabzonlu genç kaydetti
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