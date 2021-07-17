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Meşhur Sultandağı vişnesinde hasat zamanı! İlk ışıkla mesai başlıyor

A Haber
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Giriş: 17.07.2021 09:05
Güncelleme:17.07.2021 09:06
Türkiye'nin en önemli vişne üretim bölgelerinden olan Afyonkarahisar'da hasat başladı. Özellikle Sultandağı ve Çay ilçesinde üretilen vişneler, lezzeti, kalitesi ve su oranının yüksekliği ile biliniyor. A haber muhabiri ata gündüz kurşun bir bahçede bizi bekliyor.
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