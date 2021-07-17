Meşhur Sultandağı vişnesinde hasat zamanı! İlk ışıkla mesai başlıyor

Türkiye'nin en önemli vişne üretim bölgelerinden olan Afyonkarahisar'da hasat başladı. Özellikle Sultandağı ve Çay ilçesinde üretilen vişneler, lezzeti, kalitesi ve su oranının yüksekliği ile biliniyor. A haber muhabiri ata gündüz kurşun bir bahçede bizi bekliyor.

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