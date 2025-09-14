14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı
Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı

Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 14:28
İzmir'de 13'üncüsü bu yıl düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı
Bilecik’te yaşanan anız yangını
Bilecik'te yaşanan anız yangını
Bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hap ortaya çıktı
Bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hap ortaya çıktı
Anadolu Diyarı Bingöl’de
Anadolu Diyarı Bingöl’de
Kurtköy’de hafif ticari araç alev alev yandı
Kurtköy'de hafif ticari araç alev alev yandı
Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı
Kayseri’de Kültür Yolu Festivali heyecanı
Tesbih severler Adana’da buluştu
Tesbih severler Adana’da buluştu
Bastonculuğu geleceğe taşımaya çalışıyor
Bastonculuğu geleceğe taşımaya çalışıyor
Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı
Meşhur Kavacık Üzüm Festivali başladı
Şehre Yakın Malatya’da
Şehre Yakın Malatya’da
Erken doğum belirtileri nelerdir?
Erken doğum belirtileri nelerdir?
Konya’da silah fabrikasında korkutan yangın
Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın
Aksaray’da tüfekli arsa kavgası kanlı bitti
Aksaray’da tüfekli arsa kavgası kanlı bitti
Daha Fazla Video Göster