25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mesai saatleri düşüyor mu?

Mesai saatleri düşüyor mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2024 11:52
İş kanununda yeni düzenlemeler gündemde. Çalışma saatlerinin düşürülmesi de bu kapsamda değerlendiriliyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı'ya sordu.
Mesai saatlerine düzenleme: 4 gün çalışma 3 gün tatil!
Haftalık mesai 40 saate iniyor!
Mesai saatlerine düzenleme yolda!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mesai saatleri düşüyor mu?
Mesai saatleri düşüyor mu?
Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak
Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak
DKMP paylaştı! Doğanın saklı yaşamı
DKMP paylaştı! Doğanın saklı yaşamı
Ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor
Ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor
Ağız içinde parlayan tehlike!
Ağız içinde parlayan tehlike!
Türkiye’nin patates deposu Nevşehir
Türkiye’nin patates deposu Nevşehir
Erkenci erik hasadı başladı!
Erkenci erik hasadı başladı!
Yusufeli’nin iki yakası buluştu!
Yusufeli’nin iki yakası buluştu!
Terk edilen genç apartmanı kundakladı!
Terk edilen genç apartmanı kundakladı!
Kuzular anneleriyle buluşuyor! Dakikalar içinde annelerini buluyorlar
Kuzular anneleriyle buluşuyor! Dakikalar içinde annelerini buluyorlar
700 yıllık kızaklarla festival
700 yıllık kızaklarla festival
Ellerin semaya açıldığı gece:Berat Gecesi!
Ellerin semaya açıldığı gece:Berat Gecesi!
Daha Fazla Video Göster