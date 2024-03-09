Merve Özkan yılın en iyi hafta sonu haber spikeri oldu

Magazin.com medya ve sanat ödülleri sahiplerini buldu. Törende Turkuvaz Medya bir kaç dalda ödüle layık görüldü. A Haber'in genç ve başarılı spikerlerinden Merve Özkan Çakaloğlu'da yılın en iyi hafta sonu haber spikeri oldu.

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