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Merve Özkan yılın en iyi hafta sonu haber spikeri oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 09:31
Magazin.com medya ve sanat ödülleri sahiplerini buldu. Törende Turkuvaz Medya bir kaç dalda ödüle layık görüldü. A Haber'in genç ve başarılı spikerlerinden Merve Özkan Çakaloğlu'da yılın en iyi hafta sonu haber spikeri oldu.
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Yılın en iyi hafta sonu haber spikeri
Yılın en iyi hafta sonu haber spikeri
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