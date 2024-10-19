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Mersin'de vadide çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'de vadide çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 18:06
Mersin'in Erdemli ilçesinde vadide çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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