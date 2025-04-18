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Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.04.2025 14:58
Mersin'de otoyolda durdurularak arama yapılan iki araçta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramalarda, 277 gram bonzai, 224 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
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