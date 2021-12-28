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Mersin'de feci kaza anı kamerada... Ölüme böyle gitti

İHA
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Giriş: 28.12.2021 10:39
Mersin’de birkaç adım attıktan sonra yola yığılıp kalan şahsa 16 yaşındaki sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu kaza anının görüntüleri çıktı. İlk kazanın yanı sıra ölen şahsa yardıma giden bir kadına da başka bir aracın çarpıp kaçma anı da görüntülerde saniye saniye yer aldı. Kaza, 21 Aralık gecesi Çeltikçi Mahallesi Anamur - Ermenek Karayolu'nda meydana gelmişti. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç yol üzerine yığılan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz'a çarpıp ölümüne neden olup kaçmıştı. Aynı zamanda ona yardıma gitmeye çalışan komşusu Naciye Abun'a da başka bir araç çarpıp kaçmıştı. Her iki olayla ilgili ilçe jandarma ekipleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. JASAT'ın bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelemesi ile otomobilin markası tespit edilerek ölümlü kazaya karışan 33 AEE 596 plakalı araç bulundu. Otomobili kullananın da 16 yaşındaki B.Ş. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Yaşı küçük olan ve olayı itiraf eden B.Ş. adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ayrıca ikinci kazaya karışan sürücünün de jandarma tarafından tespit edilip yakalandığı ve gerekli adli işlemin yapıldığı öğrenildi.
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