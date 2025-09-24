24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mersin'de erkenci limon hasadı! Üreticilerin zorlu hasat mesaisi
Mersin’de erkenci limon hasadı! Üreticilerin zorlu hasat mesaisi

Mersin'de erkenci limon hasadı! Üreticilerin zorlu hasat mesaisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 16:06
Mersin'in verimli topraklarında yetiştirilen limonlar hasat ediliyor. Tarlaya inen ve üreticinin mesaisine ortak olan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’de erkenci limon hasadı! Üreticilerin zorlu hasat mesaisi
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
15 dakika arayla 2 iş yerini pompalı tüfekle kurşunlandı
15 dakika arayla 2 iş yerini pompalı tüfekle kurşunlandı
Samsun’da gasp ve yaralama: 2 tutuklu
Samsun’da gasp ve yaralama: 2 tutuklu
Yargıtay’da emsal karar soyadı kanunu!
Yargıtay’da emsal karar soyadı kanunu!
İzmir’de sokaklar çöplüğe döndü!
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü!
Kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya uçtu
Kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya uçtu
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı
Nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Kereste deposunda korkutan yangın
Kereste deposunda korkutan yangın
İşten çıkarıldı şefini kaynar suyla yaktı
İşten çıkarıldı şefini kaynar suyla yaktı
Esenyurt’ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Esenyurt'ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Daha Fazla Video Göster