24 Eylül 2025, Çarşamba
Mersin'de erkenci limon hasadı! Üreticilerin zorlu hasat mesaisi
Giriş: 24.09.2025 16:06
Mersin'in verimli topraklarında yetiştirilen limonlar hasat ediliyor. Tarlaya inen ve üreticinin mesaisine ortak olan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
DİĞER
