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Mersin'de alev alan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı! O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 11.11.2021 12:32
Güncelleme:11.11.2021 12:48
Mersin'de Elçin Yüceoğlu (35), yangın çıkan park halindeki hafif ticari aracında uyuyan oğlu 2,5 yaşındaki Eymen'i son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte güvenlik sistemleri satışı yapan Elçin ve Ergin Yüceoğlu (35) çifti, iş nedeniyle Kızkalesi'ne gitti. Çift, hafta sonu olması nedeniyle oğulları Eymen'i de yanlarına aldı. Ergin Yüceloğlu bir evde işini yaparken, Elçin Yüceoğlu ise arka koltukta oğlunun uyuduğu hafif ticari aracın yanında onu beklemeye başladı. Elçin Yüceoğlu ev sahibiyle sohbet ederken, aracın arkasından duman çıktığını fark etti. Hemen araca koşan Yüceoğlu, oğlunu kucağına alarak çıkarttı. Bu sırada eşinin çığlıkların duyup evden çıkan Ergin Yüceoğlu da oğlunu kucağına alıp hortumla aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Tamamen yanan araç demir yığınına döndü.

"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elçin Yüceoğlu, "İş için Kızkalesi'ne gittik. Pazar günü olduğu için işten sonra bir şeyler yaparız diye oğlumuzu da yanımıza aldık. Eşim evde çalışırken ben oğlum araçta uyuduğu için dışarıda bekledim. Ev sahibiyle sohbet ederken, araçtan duman yükseldiğini fark ettim. O an aklıma arka koltukta uyuyan oğlum geldi. Hemen koşarak kucağıma aldım, çıkarttım. Eşim geldi yardımımıza. Araç dakikalar içinde tamamen yandı. Korku dolu anlar yaşadık" dedi.

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