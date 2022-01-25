Mersin’de 7 yılın ardından ilk defa kar yağdı! Vatandaştan davullu zurnalı kutlama

Mersin’in Silifke ilçesine yedi sene sonra ilk defa kez yağdı. Silifkeli vatandaşlar davul eşliğinde oynadı. Uzun aranın ardından ilk kez kar yağışını gören bir takım vatandaşlar davul çaldırıp göbek attı. Bir takım vatandaşlar kar topu oynamanın tadını çıkardı.

Mersin Silifke'de yüksek bölgelere doğru tesirini artıran kar yağışı günlük yaşamı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silifke-Mut, Silifke-Gülnar ile Silifke-Anamur yönünde yol kısa süre için trafiğe kapandı.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Özellikle Aydıncık bölgesinde araçlar yolda kalırken, Silifke'nin Ortaören, Değirmendere, Keben, Müsait, Kargıcak Mahallerinde kar etkisini sürdürüyor. Silifke Merkezde de etkili olan kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA GEÇİT YOK

Seracılar önlemlerini alırken, trafik ekipleri kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araçlara geçit vermiyor.

ARAÇLARIN KARLA İMTİHANI

Gülnar-Silifke ve Mut-Silifke karayolu trafiğe kapanırken, birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklığı ise ilçe merkezinde sıfırın altına düştü. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.

7 YILIN ARDINDAN İLK

Tibet Kurt adlı vatandaş, 7 yıl aradan sonra Silifke'ye ilk defa kar yağdığını belirterek, "Beklenen bir şey değildi. İnşallah bereketli olur. İnşallah insanlarımızın geçim sıkıntısını giderir. Çocuklarımız içinde sevinç ve mutluluk olur" dedi.

Müge Kurt ise 7 yıl aradan sonra kar yağışını kutladıklarını belirtti.

Esnaftan Tahir Taş ise "Tüm ülke kar esaretinde, biz Akdeniz çocuğu olarak bizim için pek alışık bir durum değil. Kar gördük mutluyuz" dedi.