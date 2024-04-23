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Merhum Hasan Kılıç’ın oğlu Abdullah Kılıç A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 16:42
Güncelleme:23.04.2024 16:42
İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen ve bir süredir tedavi gören Hasan Kılıç Hoca Efendi Hakk'a yürüdü. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin oğlu Abdullah Kılıç A Haber'e açıklamalarda bulundu.
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