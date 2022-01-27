27 Ocak 2022, Perşembe
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Merdivenden düştü, cep telefonundan dumanlar yükselince panik yaşadı
Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı. Olay, Güngören Merter Mahallesinde yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü. Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.