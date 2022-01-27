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Merdivenden düştü, cep telefonundan dumanlar yükselince panik yaşadı

DHA
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Giriş: 27.01.2022 14:52
Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı. Olay, Güngören Merter Mahallesinde yaşandı. Yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü. Düşen kişinin arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldi. Ayağa kalkınca telefonu cebinden çıkaran, panikle yere attı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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