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Memduh Paşa Yalısı soygununda iki ilde operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 09:41
İstanbul Sarıyer'de Memduh Paşa Yalısı'ndan 130 milyon TL'lik soygunla ilgili iki ilde operasyon yapıldı. Soygunu gerçekleştiren 3 kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
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