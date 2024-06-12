Memduh Paşa Yalısı soygununda iki ilde operasyon

İstanbul Sarıyer'de Memduh Paşa Yalısı'ndan 130 milyon TL'lik soygunla ilgili iki ilde operasyon yapıldı. Soygunu gerçekleştiren 3 kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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