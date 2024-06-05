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Melen Çayı’nda oltaya takılan dev balık şoke etti: Bu bambaşka

AA
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Giriş: 05.06.2024 11:02
Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda 1 metre 70 santim boyunda ve 52 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
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