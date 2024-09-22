Meclis’te ekonomi mesaisi başlıyor!

Meclis tatile girmeden önce yasalaştırılan ve aralarında asgari kurumlar ve gelir vergisi düzenlemesinin yanı sıra vergi cezalarının da artırılmasını öngören paketin ikinci ayağı yeni dönemde gündeme gelecek. Peki Meclis’in gündeminde başka neler olacak? Detaylar haberimizde...

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