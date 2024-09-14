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MEB duyurdu! LGS puanları yeniden hesaplanacak!

MEB duyurdu! LGS puanları yeniden hesaplanacak!

Tülay Tosun
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Giriş: 14.09.2024 08:56
Mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada Liseye Giriş Sınavı puanlarının yeniden hesaplanacağını duyuruldu. Diğer yandan üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni tercih hakkı tanınacak.
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