MEB duyurdu! LGS puanları yeniden hesaplanacak!

Mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada Liseye Giriş Sınavı puanlarının yeniden hesaplanacağını duyuruldu. Diğer yandan üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni tercih hakkı tanınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN