Maymun çiçeği virüsü nedir? Hastalık nerede ortaya çıktı? Nasıl bulaşır? Dünyanın gündeminde! Son 2 haftada 22 ülkeye yayıldı

Daha önce 20'yi aşkın ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastanın kontrol altında tutulduğunu açıkladı. Peki dünyanın konuştuğu bu hastalık nerede ortaya çıktı? Neden ve nasıl yayıldı? Avrupa'daki uzmanlar maymun çiçeğini nasıl tanımlıyor? Tüm detaylar haberimizde...

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