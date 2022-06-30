30 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Maymun çiçeği virüsü nedir? Hastalık nerede ortaya çıktı? Nasıl bulaşır? Dünyanın gündeminde! Son 2 haftada 22 ülkeye yayıldı
Daha önce 20'yi aşkın ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastanın kontrol altında tutulduğunu açıkladı. Peki dünyanın konuştuğu bu hastalık nerede ortaya çıktı? Neden ve nasıl yayıldı? Avrupa'daki uzmanlar maymun çiçeğini nasıl tanımlıyor? Tüm detaylar haberimizde...