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Maymun çiçeği virüsü nedir? Hastalık nerede ortaya çıktı? Nasıl bulaşır? Dünyanın gündeminde! Son 2 haftada 22 ülkeye yayıldı

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 12:21
Daha önce 20'yi aşkın ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastanın kontrol altında tutulduğunu açıkladı. Peki dünyanın konuştuğu bu hastalık nerede ortaya çıktı? Neden ve nasıl yayıldı? Avrupa'daki uzmanlar maymun çiçeğini nasıl tanımlıyor? Tüm detaylar haberimizde...
Maymun çiçeği hastalığı Türkiyede! MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE!

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Maymun çiçeği virüsü nedir?
Maymun çiçeği virüsü nedir?
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