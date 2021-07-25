Maskeyle gelen yeni cilt hastalığı: Maskne

Maske kullanımıyla birlikte ciltte oluşan akneler çoğaldı şikayetler arttı. Cildi havasız bırakan maskeler yeni bir cilt problemini ortaya çıkardı. 'Maskne' adı verilen bu hastalığın önlenebilmesi için de yapılması gereken önemli noktalar var.

Maskeyle birlikte ciltte istenmeyen problemler arttı. Özellikle akne olarak bilinen 'Maskne' çoğu kişinin korkulu rüyası oldu.

Koronavirüsle birlikte maske, temizlik,sosyal mesafe bu 3 terim hayatımızın bir parçası oldu. Ancak yüzümüzden çıkarmadığımız maskeler cildi havasız bıraktığı için bir takım cilt problemleride beraberinde getiriyor.

Maskeyi taktığımızda gözenekleri tıkıyor terliyoruz terimiz buharlaşıyor cildimizde ki yağ hücreleri yağ üretiyor.

'Maskne' diğer aknelere göre tedavisi de zor. Ancak maskeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Dermotoloji uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör, "Akşamları ve sabahları yüz temziliği önemli" ifadelerini kullanarak alınması gereken önlemleri anlattı.

Maske sadece akne problemleri değil bir çok cilt sorununu da beraberinde getiriyor.