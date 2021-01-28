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Martıların rüzgarla dansı görsel şölen sundu

İHA
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Giriş: 28.01.2021 16:33
Güncelleme:28.01.2021 16:43
Son dakika haberi... İstanbul'da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu. Binlerce martının rüzgarın geçmesini beklediği o anlar havadan görüntülendi.

Son dakika haberi... İstanbul'da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu. Binlerce martının rüzgarın geçmesini beklediği o anlar havadan görüntülendi.

Martıların rüzgarla dansı görsel şölen sundu MARTILARIN RÜZGARLA DANSI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
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