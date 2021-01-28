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Martıların rüzgarla dansı görsel şölen sundu
Son dakika haberi... İstanbul'da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu. Binlerce martının rüzgarın geçmesini beklediği o anlar havadan görüntülendi.
Son dakika haberi... İstanbul'da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu. Binlerce martının rüzgarın geçmesini beklediği o anlar havadan görüntülendi.