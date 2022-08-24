24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Bölgede çok sayıda ölü ve yaralı var
Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi. Kazada 5 ölü 9 yaralının olduğu belirtildi.