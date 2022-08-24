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Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Bölgede çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş: 24.08.2022 17:44
Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi. Kazada 5 ölü 9 yaralının olduğu belirtildi.
Marmaris’te cip safari aracı devrildi!
Marmaris'te cip safari aracı devrildi!
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