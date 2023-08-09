09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Marmara depremi için dikkat çeken açıklama! "500'e yakın diri fay hattı var" diyerek uyardı: Bulunduğunuz yeri hazır hale getirin
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, son günlerdeki deprem tartışmalarını değerlendirdi. Özener, "Deprem olmaz denilen Konya'da bile deprem oluyor. Onun için bulunduğunuz yeri terk etmek değil, bulunduğunuz yeri depreme hazır hale getirmek lazım. " dedi.