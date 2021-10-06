Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son yılların en yoğun dönemi yaşanıyor. Lüfer balığındaki bolluk nedeniyle tezgahlarda fiyatlar düşerken Gürpınar Su Ürünleri halinde yoğunluk oluştu.

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Marmara Denizi'nde balıkçıların ağına takılan lüfer miktarında son 15 yılın en bol dönemi yaşanıyor. "Denizleri prensi" olarak bilinen lüfer, geçtiğimiz yıllarda 70-100 TL bandında seyrederken Gürpınar Su Ürünleri halinde bu sezon tanesi 25-35 TL bandına kadar düştü. Tezgahlardaki fiyatlar hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bolluğun ise Ocak ve Şubat aylarına kadar devam edeceği belirtildi."Şuan lüfer akını var. Maşallah bereketli, en kötü kayık 400-500 kasa lüfer yakaladı bugün. Balık bol bereketli, insanlar balık yesin. Virüse de iyi geliyor bu arada balık, denizlerimizde herhangi bir problem yoktur, insanlar rahatlıkla tüketebilir. 6 aylık bebeğine haşlasın, yedirsin. Şuanda fiyatlar çok uygun, 25'den 40'a kadar fiyatlar boy boy değişiyor. Şuanda bu fiyatlar makul, bu fiyatlar aşağıya da çok düşeceğini zannetmiyorum. Karadeniz'den, boğazdan geliyor genelde bu tutulan balıklar. İnsanlar rahatlıkla tüketebilir bu balığı." diye konuştu.