Marketteki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Şişek, 19 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazadan sonra otomobili kullanan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğmacı'ya markette silahla ateş açtı. Saldırıda Belfun Doğramacı hayatını kaybederken, Sevda Doğramacı yaralanmıştı. Dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, saldırı sonrası tutuklanan Şişek'in ise geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ev hapsinde alındığı öğrenildi. Şişek'in ev hapsine tepki gösteren Sevda Doğramacı "O dışarıda dolaşıyor, benim eşim toprağın altında. O şimdi ailesiyle evinde otururken, ben evimde yalnız oturuyorum. Can güvenliğimden de korkuyorum" dedi.