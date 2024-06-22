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Mardin'de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 17:25
Mardin'in Artuklu ilçesinde 6 çocuk babası Resul Derin (40), husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
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