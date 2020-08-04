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Manyetik dalgalar sağlığa tehdit mi? Teknolojik ürünler nasıl kullanılmalı? Uzman isimden canlı yayında kritik uyarılar

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Giriş: 04.08.2020 11:26
Güncelleme:04.08.2020 11:41
Teknolojik cihazlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Etrafımız artık o teknolojik cihazlarla dolu. Peki o cihazların yaymış olduğu radyasyon ve elektromanyetik dalgalar sağlığımızı nasıl etkiliyor? Manyetik dalgalar insan sağlığına tehdit mi? Teknolojik ürünler nasıl kullanılmalı? Kablosuz internet risk mi? Cep telefonları gece kapatılmalı mı? Elektrik-Elektronik mühendisi Prof. Dr. Selim Şeker, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.

Teknolojik cihazlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Etrafımız artık o teknolojik cihazlarla dolu. Peki o cihazların yaymış olduğu radyasyon ve elektromanyetik dalgalar sağlığımızı nasıl etkiliyor? Manyetik dalgalar insan sağlığına tehdit mi? Teknolojik ürünler nasıl kullanılmalı? Kablosuz internet risk mi? Cep telefonları gece kapatılmalı mı? Elektrik-Elektronik mühendisi Prof. Dr. Selim Şeker, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.

ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Şeker, "Kısa vadede baş ağrısı, anti-sosyal davranışlar, hoşnutsuzluk, kızarıklık gibi küçük çapta uyumsuz davranışlar oluyor fakat uzun vadede biyolojik ve moleküler yapıyı etkileyerek insanların yapısal değişiklikler sebebi olup kanser, sperm sayısını azaltarak kısırlığa neden olabilir. Bunu yanında kalp ritminin bozulması, kalsiyum akşının etkilenmesi gibi birçok zararı var." ifadelerini kullandı.

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