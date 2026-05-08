Manisa’nın coğrafi işaretli lezzeti: Sultani üzümünün “mayıs yaprağı” sofralara yolculuğa çıktı

Türkiye’nin üzüm başkenti Manisa’da, dünyaca ünlü Sultani üzümünün yaprakları için hasat heyecanı başladı. Nisan ayının ortasında başlayan ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan hummalı çalışmada, kadınların hünerli elleriyle tek tek toplanan coğrafi işaretli yapraklar, eşsiz aroması ve dokusuyla Türkiye’nin 81 iline gönderiliyor. Mayhoş tadı ve tüysüz yapısıyla sofraların vazgeçilmezi olan bu özel ürün, hem taze hem de salamura ve vakumlu seçenekleriyle büyük ilgi görüyor.