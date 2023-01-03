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Manisa'daki cani kocayı kızı ele verdi! 38 yılda 3 eşini öldürmüştü | Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 03.01.2023 09:31
Manisa'nın Saruhan ilçesinde daha önce iki eşini katleden 5 çocuk babası 57 yaşındaki Necati Akpınar, üçüncü eşi Mutlu Menekşe'yi de boğarak öldürmüştü. Necati Akpınar'ın son işlediği cinayetin detayları ortaya çıktı. Vahşeti, katlettiği ikinci eşinden olan kızı itiraf etti.
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