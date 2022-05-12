12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa'da dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü

Manisa'da dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 16:37
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı herhangi bir tarım arazisine zarar vermezken dolunun etkili olduğu arazilerdeki meyve ağaçlarının henüz çiçek açmadıkları öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dakikalar içinde her yeri beyaza bürüdü
Dakikalar içinde her yeri beyaza bürüdü
Hafıza dostu besinler! Hangi besinler hafızayı güçlendiriyor?
Hafıza dostu besinler! Hangi besinler hafızayı güçlendiriyor?
İşte çalındığı iddia edilen Kaşıkçı Elması
İşte çalındığı iddia edilen Kaşıkçı Elması
Otomobille metrobüs merdivenlerinden indi
Otomobille metrobüs merdivenlerinden indi
Milli projeye sabotaj iddiası
Milli projeye sabotaj iddiası
Gemiye 2,5 milyon ceza!
Gemiye 2,5 milyon ceza!
Suriyeliler ne düşünüyor?
Suriyeliler ne düşünüyor?
Fabrikada patlama: 2 ölü
Fabrikada patlama: 2 ölü
Dürümlü saldırısının 6. yılı
Dürümlü saldırısının 6. yılı
Pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...
Pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...
Parkı yıkıp halı saha yapıyorlar
Parkı yıkıp halı saha yapıyorlar
İSKİ’ye patlak boru tepkisi
İSKİ’ye patlak boru tepkisi
Daha Fazla Video Göster