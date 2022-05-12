12 Mayıs 2022, Perşembe
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Manisa'da dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı herhangi bir tarım arazisine zarar vermezken dolunun etkili olduğu arazilerdeki meyve ağaçlarının henüz çiçek açmadıkları öğrenildi.