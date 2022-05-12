Manisa'da dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı herhangi bir tarım arazisine zarar vermezken dolunun etkili olduğu arazilerdeki meyve ağaçlarının henüz çiçek açmadıkları öğrenildi.

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