Manisa’da 21 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 21 milyon yıllık ağaç fosillerinin bulunduğu Osmancalı Fosil Ormanı koruma altına altına alındı. Bölge bilimsel çalışmaların yanı sıra turizme de hizmet edecek.

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