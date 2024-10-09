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Manisa’da 21 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Manisa’da 21 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 16:10
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 21 milyon yıllık ağaç fosillerinin bulunduğu Osmancalı Fosil Ormanı koruma altına altına alındı. Bölge bilimsel çalışmaların yanı sıra turizme de hizmet edecek.
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