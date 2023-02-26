26 Şubat 2023, Pazar
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Manisa için deprem uyarısı: Fay hattı 170 yıldır uyuyor acilen çalışma yapılmalı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ile büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. 170 yıldır uyuyan Manisa Fayı endişeye neden oluyor. Manisa Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Bayraktar, 130 kilometrelik fayla ilgili tüm paydaşlarca çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.