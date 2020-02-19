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19.02.2020

Manisa depremini hisseden kuzuların panik hali

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaş, akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti. Kuzularının panik halinde hareket ederek yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen vatandaş, telefonuyla ahırda video çekerken deprem anını kayda aldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde saat 19.09'da meydana gelen 5.2'lik büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı.

Karakurt Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Güngör, deprem öncesi ahırda kuzularının panik halinde hareket ettiklerini fark etti. Hemen cep telefonunu çıkarıp panik halinde ses çıkaran kuzularını çeken İbrahim Güngör, çok kısa bir süre sonra depremi yaşadı. Depremle birlikte büyük korku yaşayan İbrahim Güngör, hemen kuzularını ahırdan çıkardı.

"ÇOK KÖTÜ BİR DEPREM OLDU"

Deprem sonrası konuşan İbrahim Güngör, "Akşam üzeri kuzuları yayladan getirmiştim. Kuzuları annelerinin yanına salacaktım. Deprem oldu çok korktuk. Bizim çocuklar da bağırdılar deprem oluyor diye. Ben önce bir şey anlamadım ama çok kötü bir deprem oldu. Allah daha beterinden korusun" dedi.

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