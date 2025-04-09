09 Nisan 2025, Çarşamba
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Manevi dedesi öz babası çıktı! Enver Türkmen ölmenden gerçeği açıkladı
İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin yıllarca manevi dedesi olarak bildiği Enver Türkmen'in babası olduğu ortaya çıktı. Ancak iddialara göre; Türkmen vefat ettikten sonra çocukları ve nikahlı karısı İmre'nin DNA testi yaptıramaması için naaşı kaçırdı. A Haber ekibi Aycan İmre'ye ulaştı. İşte tüm detaylar…