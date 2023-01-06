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Manavgat'ta yangın sonrası 2 buçuk milyon fidan dikildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2023 16:38
Antalya'da orman yangınında 60 bin hektar alan zarar görmüştü. Bölgede yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli ve konuğu Yakup Su aktardı.
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