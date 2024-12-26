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Maltepe’de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Maltepe'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 01:28
Maltepe'de akşam saatlerinde İdealtepe sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 HJL 022 plakalı otomobil, durakta yolcu indirmekte olan F.Ö. idaresindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün şok etkisine girdiği düşünülen otobüs kaldırıma çıkarak yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan Tarık Dinç ve Neslihan Urazlı yaralandı. Kazada durumu ağır olan Neslihan Urazlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polisleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken belediye ekipleri yolda kumlama çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olaylar ilgili çalışma başlatıldı.
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Maltepe’de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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