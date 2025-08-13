Maltepe’de havai fişek atarak yangın çıkaran şahıs tutuklandı

13 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 21:12
Maltepe Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda geçtiğimiz gün meydana gelen yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yangının havai fişekten dolayı çıktığı tespit edilirken, havai fişek attığı belirlenen şüpheli H.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinde, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı, söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu." ifadelerini kullandı.
