Maltepe’de deniz kahverengi oldu, pis kokular yayıldı

Maltepe Dragos Sahili'ne ulaşan derenin suyu son günlerde kahverengine döndü. Dere, denizin de kahverengine bürünmesine neden oldu. Çevre sakinleri dereden pis kokuların da yayıldığını belirterek şikayetçi oldu.

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Maltepe Dragos Sahili'ne akan derenin rengi son günlerde değişti. Kahverengine dönüşen dere, denizin bir bölümünün de kahverengine bürünmesine neden oldu. Özellikle sahilde yürüyüş yapanlar pis koku nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. Sahilde yürüyüşe çıkan Gülsen Kayhan, "Derenin temizlenmesini istiyoruz. Dere maalesef ki çok kirli ve pis koku da var. Şu anda denizi de kirletmekte" dedi.