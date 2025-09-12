12 Eylül 2025, Cuma

Maltepe'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Maltepe’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Maltepe’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 18:54
Maltepe Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak’ta saat 17.20 sıralarında 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
