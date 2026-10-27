Maltepe'de 20 günde yeni yuvalar hazır! Bakan Kurum duyurdu: Hak sahiplerine anahtar teslimi başlıyor

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi olan vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaların 20 günde tamamlandığını belirterek hak sahiplerinin çarşamba gününden itibaren Esenkent Mahallesi'ndeki İETT Blokları'nda bulunan yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceğini açıkladı. Bakan Kurum, bu seçeneği tercih etmeyen vatandaşların ise TOKİ aracılığıyla evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına kavuşabileceğini bildirdi.