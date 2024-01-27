Maltepe köprüsü tehlike saçıyor! Bir yanda çatlaklar, bir yanda "Yeniliyoruz!" afişi

İstanbul'da sık sık gündeme gelen köprü ve üst geçitlerin tedirgin eden görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Köprünün çatlak duvarları ve dökülen betonları kadar üzerine İBB tarafından asılan afiş de dikkat çekici. A haber muhabiri Kübra Kılıç Maltepe köprüsünde detayları aktardı.

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