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Maltepe köprüsü tehlike saçıyor! Bir yanda çatlaklar, bir yanda "Yeniliyoruz!" afişi

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Giriş: 27.01.2024 18:45
İstanbul'da sık sık gündeme gelen köprü ve üst geçitlerin tedirgin eden görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Köprünün çatlak duvarları ve dökülen betonları kadar üzerine İBB tarafından asılan afiş de dikkat çekici. A haber muhabiri Kübra Kılıç Maltepe köprüsünde detayları aktardı.
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