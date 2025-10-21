21 Ekim 2025, Salı

Malatya'ya yeni gençlik merkezi ve tenis kortu açıldı
Malatya’ya yeni gençlik merkezi ve tenis kortu açıldı

Malatya’ya yeni gençlik merkezi ve tenis kortu açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 22:10
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya’da Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu’nun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin eşine az rastlanır bir toparlanma süreci yaşadığını belirtti. Bakan Bak, gençlerin sporla gelişimini desteklemeye devam edeceklerini ve Malatya’yı sporun yıldız şehri yapacaklarını vurguladı.
