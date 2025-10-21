21 Ekim 2025, Salı
Malatya’ya yeni gençlik merkezi ve tenis kortu açıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Malatya’da Yakınca Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu’nun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin eşine az rastlanır bir toparlanma süreci yaşadığını belirtti. Bakan Bak, gençlerin sporla gelişimini desteklemeye devam edeceklerini ve Malatya’yı sporun yıldız şehri yapacaklarını vurguladı.