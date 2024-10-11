Malatya’da minibüs devrildi: 17 yaralı

Malatya'da Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsü devrildi kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere taşındı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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