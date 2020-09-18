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Malatya'da korkutan deprem!

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Giriş: 18.09.2020 10:58
Güncelleme:18.09.2020 11:05
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.21 kilometre altında meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.54'de yerin 7.21 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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