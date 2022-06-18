Malatya’da kafeye saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Battalgazi ilçesi kuyumcular çarşısında bulunan bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişininde yaralandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin inceleme yürüyor .