18 Haziran 2022, Cumartesi
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Malatya’da kafeye saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Battalgazi ilçesi kuyumcular çarşısında bulunan bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişininde yaralandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin inceleme yürüyor .