Malatya’da iş adamı dolandırıcılara 1,5 milyon dolar kaptırdı

Malatya'da kömür ticareti yapan iş insanı Kenan Akdeniz, kendisine mal tedarik eden firma tarafından 1 buçuk milyon dolar dolandırıldı. Kayıplara karışan firma yöneticilerinin ise FETÖ bağlantılı bir çete olduğu iddia ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN