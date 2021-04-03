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Malatya’da iş adamı dolandırıcılara 1,5 milyon dolar kaptırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 10:46
Güncelleme:03.04.2021 10:53
Malatya'da kömür ticareti yapan iş insanı Kenan Akdeniz, kendisine mal tedarik eden firma tarafından 1 buçuk milyon dolar dolandırıldı. Kayıplara karışan firma yöneticilerinin ise FETÖ bağlantılı bir çete olduğu iddia ediliyor.
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